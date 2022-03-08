Компания Yamaha продолжит свою деятельность в России

В японской компании Yamaha сообщили, что продолжат вести деятельность на территории России, несмотря на проблемы с поставками музыкальных инструментов и оборудования на фоне ситуации на Украине.

«Экспорт временно приостановлен из-за проблем с логистикой, связанных с текущей ситуацией на Украине. Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки как и раньше. Соответственно, это не означает, что мы уходим с российского рынка», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В Yamaha отметили, что точки продаж работают на территории государства в штатном режиме, и заверили в наличии запасов продукции на складах.

Ранее представитель гостиничной компании Radisson Hotel Group Елена Науменко заявила, что сеть не планирует закрывать отели в России.

В компании Uniqlo также подтвердили намерение остаться на российском рынке.