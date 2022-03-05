Сеть Radisson заявила об отсутствии планов закрывать отели в России

Представитель гостиничной компании Radisson Hotel Group Елена Науменко заявила, что сеть не планирует закрывать отели в России.

«Все отели Radisson Hotel Group в России продолжают свою работу. Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе, заботимся о благополучии всех гостей и членов команды и продолжаем придерживаться всех инструкций», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.