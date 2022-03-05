В Uniqlo заявили о работе в штатном режиме

В компании Uniqlo заявили о работе в России в штатном режиме.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Информации о закрытии не поступало. Магазины продолжают работать в штатном режиме», — сказали в компании.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.