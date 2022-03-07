Депутат Хамзаев раскрыл подробности идеи запретить въезд покинувшим Россию бизнесменам

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Дарья Ускова
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении запретить въезд в Россию бизнесменам и «деятелям искусств», которые покинули страну с началом специальной военной операции на Украине.

«Во все времена, в такие сложные времена... Мы же понимаем, что в целом происходит — сильнейшее давление на страну... Такое поведение выглядело уродливо, оно и будет выглядеть так... Те, кто выбрали для себя такую позицию, — люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать выезжать... Я сказал о том, что нужно запретить потом приезжать. Это их осознанный выбор», — рассказал депутат.

Хамзаев отметил, что в перспективе намерен агитировать своих коллег за рассмотрение данной инициативы, выносить на обсуждение.

«Понятно, что это вызывает раздражение у тонкой элитарной прослойки нашего общества... Но меня их мнение в меньшей степени интересует в данном вопросе», — заявил парламентарий.

Ранее Султан Хамзаев призвал не пускать обратно бизнесменов, покинувших Россию в ходе спецоперации на Украине.

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