Володин заявил о необходимости ответственности за фейки во время операции России на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ответственность за распространение ложной информации во время специальной военной операции России на Украине должна быть серьёзной.

«Если это слухи, если это провокации, если это лживая информация, которая наносит ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции, тот, кто её распространяет, должен понимать, что ответственность будет очень серьёзная. Наши коллеги предлагают, чтобы эта ответственность была до 15 лет лишения свободы», — цитирует его РИА Новости.

Володин также подчеркнул, что не нужно быть зависимым от той информации, которую сейчас распространяют в социальных сетях, так как соцсети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, будут «нести сюда лживую информацию».

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в Госдуму внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.