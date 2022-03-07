Депутат Хамзаев призвал не пускать обратно бизнесменов, покинувших Россию в ходе спецоперации

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию бизнесменам и «деятелям искусств», которые покинули страну с началом специальной военной операции на Украине. По его мнению, те, кто «в ответственное время покидают свою страну, считают своей родиной другое государство».

«Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролёров». Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролёров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал», — сказал он РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что в такие моменты «всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России».

Парламентарий также отметил, что ситуация, которая сложилась в мире и в России, демонстрирует появление в стране «группы паникёров», которая «своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу».

«Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли родине «островки счастья» в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях», — подытожил депутат.

Как считает Хамзаев, «нет лучшего времени, чем отделить зёрна от плевел».