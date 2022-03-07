Депутат Хамзаев призвал не пускать обратно бизнесменов, покинувших Россию в ходе спецоперации
«Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролёров». Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролёров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал», — сказал он РИА Новости.
Хамзаев подчеркнул, что в такие моменты «всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России».
Парламентарий также отметил, что ситуация, которая сложилась в мире и в России, демонстрирует появление в стране «группы паникёров», которая «своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу».
«Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли родине «островки счастья» в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях», — подытожил депутат.
Как считает Хамзаев, «нет лучшего времени, чем отделить зёрна от плевел».