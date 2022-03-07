Невролог Андрусов назвал причины онемения в пальцах рук

Невролог Юрий Андрусов рассказал, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах.

«Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или преходящем, то причиной этому являются некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются так называемые туннельные синдромы. Это состояния, при которых тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах», — сказал Юрий Андрусов в беседе с URA.RU.

Как объяснил специалист, чаще всего страдают нервы в области запястий и локтевых суставов.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.