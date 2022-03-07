В МВД России рассказали о случаях разрешения повышение скорости на участках дорог

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В МВД России рассказали о возможности превышения установленной скорости движения на отдельных участках дорог.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Отмечается, что в этом случае максимально допустимая скорость движения автомобиля не должна превышать 110 и 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаками 5.3 и 5.1 соответственно.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, размер которых будет зависеть от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.

Подробнее — в материале RT.

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