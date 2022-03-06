Роскомнадзор ограничил доступ к журналу «Сноб» в России
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Отмечается, что доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России.
Также 4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России.
Роскомнадзор также подтвердил, что ограничил доступ к сайтам «Медузы»*, «Голоса Америки»**, BBC, Deutsche Welle, «Радио Свобода»*** и некоторых других СМИ.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
*** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.