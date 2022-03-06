Депутат Стенякина поддержала закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.
Депутат Стенякина поддержала закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Парламентарий поддержала новый закон, отметив, что это «абсолютно справедливая мера».

«Это непонятные деньги, откуда они переводятся? Поэтому если государственный служащий не может объяснить поступление этих денег, то тогда, конечно, они должны списываться в счёт государства», — отметила Стенякина.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.

Обязательным условием является отсутствие достоверных сведений, которые подтверждают законность получения этих средств.

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