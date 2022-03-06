Флористы прокомментировали ситуацию с цветами в преддверии 8 Марта
- АГН «Москва»
В беседе с газетой «Известия» Сухаржевский заявил, что цветы в наличии есть, грузоперевозки пока не останавливались.
«Нидерланды имеют в России около 25—30% всего импорта, и я не думаю, что они готовы перед 8 Марта этот импорт закрыть. Поэтому цветы будут ехать, но есть вопрос цены», — отметил он.
Со своей стороны, Гаганова отметила, что закупочные цветы на импортные цветы заметно выросли.
«Мы на 70% перешли на отечественную продукцию. У нас в салоне есть и розы, и альстромерии, и всевозможные тюльпаны — и всё российское, поэтому цены на них приемлемые», — сообщила она.
Также стало известно, что в Калининградской области к 8 Марта вырастили 14,7 млн тюльпанов, передаёт «Янтарный край». Этого достаточно, чтобы покрыть спрос жителей региона. Цветы отправляются и в другие субъекты Федерации.
Ранее председатель правления Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексей Антипов прокомментировал ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта.