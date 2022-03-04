В Национальной ассоциации цветоводов прокомментировали ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта

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Председатель правления Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексей Антипов прокомментировал ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта.
В Национальной ассоциации цветоводов прокомментировали ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Renate Wefers / EyeEm

«Никаких проблем с тюльпанами. Тюльпаны на 8 Марта точно будут, вопрос цены», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Антипова, цена уже сформирована.

«Цветы если не продал 8 марта, то 9 или 10 марта ты всё выкинешь. Тут очень рыночная цена, им нужно продать всё», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что отечественные производители выращивают практически только розы.

«В ассоциацию входят комбинаты, которые производят розы. Кто-то ещё и хризантемы чуть-чуть, но это незначительно. 50% потребления рынка в России — это розы», — добавил Антипов.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.

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