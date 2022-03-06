В Москве перевернулся автозак с задержанными участниками несанкционированного митинга
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Сегодня около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический Вал произошло ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по Москве, который двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами», — приводит ТАСС заявление.
Уточняется, что в момент ЧП в автобусе находились 29 человек.
«По предварительным данным, девять участников ДТП получили лёгкие ушибы: три сотрудника полиции и шестеро граждан», — отметили в МВД.
24 февраля Следственный комитет России, столичное ГУ МВД и прокуратура Москвы предупредили граждан об ответственности в случае участия в несогласованных акциях на фоне напряжённой внешнеполитической обстановки.