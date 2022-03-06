В «Авито Услугах» рассказали о подарках, которые россияне планируют сделать на 8 Марта

Короткая ссылка
Эксперты сервиса «Авито Услуги» рассказали об оригинальных подарках, которые россияне планируют сделать на 8 Марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, спрос на музыкальные поздравления к Международному женскому дню вырос на 35% начиная с февраля.

«В зависимости от бюджета, прямо домой можно пригласить скрипача, певца, пианиста или даже небольшую кавер-группу, которая исполнит любимую песню для бабушки, мамы, сестры или возлюбленной», — отметили в пресс-службе сервиса.

На 16% чаще стали обращаться за написанием стихотворений на заказ.

В преддверии праздника с февраля в 2—2,5 раза повысился спрос на подарок в виде сертификата на массаж, в спа или салон красоты.

Также стало известно, что в 2022 году расходы жителей Ижевска на подарки к 8 Марта выросли по сравнению с 2021-м, передаёт izhlife.ru со ссылкой на данные Superjob.

В этом году горожане потратят на презенты 4,2 тыс. рублей, на цветы — 2,5 тыс. против 3,9 тыс. и 2 тыс. рублей годом ранее.

Ранее в Национальной ассоциации цветоводов прокомментировали ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить