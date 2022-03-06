В «Авито Услугах» рассказали о подарках, которые россияне планируют сделать на 8 Марта

Эксперты сервиса «Авито Услуги» рассказали об оригинальных подарках, которые россияне планируют сделать на 8 Марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, спрос на музыкальные поздравления к Международному женскому дню вырос на 35% начиная с февраля.

«В зависимости от бюджета, прямо домой можно пригласить скрипача, певца, пианиста или даже небольшую кавер-группу, которая исполнит любимую песню для бабушки, мамы, сестры или возлюбленной», — отметили в пресс-службе сервиса.

На 16% чаще стали обращаться за написанием стихотворений на заказ.

В преддверии праздника с февраля в 2—2,5 раза повысился спрос на подарок в виде сертификата на массаж, в спа или салон красоты.

Также стало известно, что в 2022 году расходы жителей Ижевска на подарки к 8 Марта выросли по сравнению с 2021-м, передаёт izhlife.ru со ссылкой на данные Superjob.

В этом году горожане потратят на презенты 4,2 тыс. рублей, на цветы — 2,5 тыс. против 3,9 тыс. и 2 тыс. рублей годом ранее.

Ранее в Национальной ассоциации цветоводов прокомментировали ситуацию с тюльпанами в преддверии 8 Марта.