В «Почте России» заявили о планах принимать на работу беженцев

«Почта России» запускает программу трудоустройства людей, имеющих статус беженца.

«Почта запускает программу по приёму на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения «Почты» в 36 регионах России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору.

Ранее в «Единой России» рассказали о работе по оказанию помощи беженцам из Донбасса.

Во всех городах и районах Курганской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Как сообщало ОТР, в Курской области за неделю собрали более 20 т гуманитарной помощи для беженцев Донбасса.