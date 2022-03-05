В «Почте России» заявили о планах принимать на работу беженцев

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«Почта России» запускает программу трудоустройства людей, имеющих статус беженца.
В «Почте России» заявили о планах принимать на работу беженцев
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Почта запускает программу по приёму на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения «Почты» в 36 регионах России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору.

Ранее в «Единой России» рассказали о работе по оказанию помощи беженцам из Донбасса.

Во всех городах и районах Курганской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Как сообщало ОТР, в Курской области за неделю собрали более 20 т гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. 

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