Власти Москвы рассказали о реализации программы капремонта поликлиник в 2022 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«На сегодня уже обновлены по новому московскому стандарту и принимают пациентов более 30 зданий, а всего в 2022 году получат обновлённые поликлиники возле дома ещё около 1,5 млн москвичей», — заявила Ракова.
По её словам, в настоящее время работы идут более чем в 50 поликлиниках.
Программа предусматривает единый стандарт набора врачей, общие принципы оформления и технического оснащения зданий.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.