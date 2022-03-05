Власти Москвы рассказали о реализации программы капремонта поликлиник в 2022 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о реализации программы капремонта поликлиник в 2022 году.
Власти Москвы рассказали о реализации программы капремонта поликлиник в 2022 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На сегодня уже обновлены по новому московскому стандарту и принимают пациентов более 30 зданий, а всего в 2022 году получат обновлённые поликлиники возле дома ещё около 1,5 млн москвичей», — заявила Ракова.

По её словам, в настоящее время работы идут более чем в 50 поликлиниках.

Программа предусматривает единый стандарт набора врачей, общие принципы оформления и технического оснащения зданий.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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