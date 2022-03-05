В Подмосковье заготовили 70 т донорской крови в 2021 году

В Московской области заготовили около 70 т донорской крови в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Донорами стали свыше 51,7 тыс. человек, что на 4,5 тыс. больше по сравнению с 2020 годом.

«Донорская кровь необходима пациентам, которые нуждаются в переливании, то есть с ожогами, сильной кровопотерей, онкологическими заболеваниями, новорождённым с различными патологиями, пострадавшим в ДТП и многим другим», — напомнила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщила, что руководитель «Молодёжки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подвёл итоги акции «Оставайся донором».