В Госдуме предложили запретить высаживать инвалидов из транспорта

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал предложение запретить высаживать из транспорта инвалидов I группы, забывших дома соответствующие документы.

«Разработать эту инициативу пришлось после того, как летом прошлого года в одном из регионов инвалида I группы высадили из общественного транспорта. У него, естественно, была льгота, но он её не мог подтвердить документом, потому что забыл его дома. При этом у человека была видимая инвалидность», — заявил Терентьев в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в таких случаях права граждан с инвалидностью должны быть надёжно защищены.

«В законодательство надо внести норму, согласно которой водители не могли бы их высаживать из транспорта. Если у человека в таких ситуациях ещё и нет сопровождающего, то это несёт большие риски для его здоровья», — добавил Терентьев.

Он уточнил, что законопроект поддержали на экспертном совете «Единой России». Также там рекомендовали подготовить поправки в КоАП, которые предусматривали бы ответственность для водителей — по аналогии с той, которую уже ввели для водителей и кондукторов за высадку из транспорта детей-безбилетников.

Ранее progorod43 передавал, что прокуратура Кировской области проверяет сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса.