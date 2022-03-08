Маркетолог Коро рассказал о самых популярных подарках к 8 Марта в этом году

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро в беседе с RT рассказал, какие подарки к 8 Марта наиболее популярны в этом году.

По словам специалиста, на первом месте в этом году среди подарков будут цветы.

«Это универсальный подарок вне зависимости от политико-экономической обстановки в стране и в мире. Цветы являются символьным подарком и относительно доступным», — отметил Коро.

Он также предположил, что кондитерские изделия займут «одну из лидирующих точек в этом концепте», чего не было уже долгие годы.

«Боязнь роста цен и желание потратить деньги на, возможно, иные необходимые покупки, скорее всего, приведут в этом году к тому, что ожидания, которые были месяц назад (точнее, готовность ещё месяц назад к покупкам), несколько изменятся», — считает собеседник RT.

Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.