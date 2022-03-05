Депутат Бессараб прокомментировала идею повысить маткапитал на детей участников операции на Украине

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова повысить маткапитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Депутат отметила, что приветствует идею о предоставлении финансовой помощи военным, участвующим в спецоперации на Украине.

«Это в любом случае должно быть сделано, но, наверное, не через материнский капитал, а дополнительными выплатами для семей военнослужащих», — пояснила Бессараб.

Он также подчеркнула, что при исполнении военнослужащими своего долга перед Родиной их семьи переживают сложное время. Именно поэтому, как утверждает парламентарий, поддержка таких семей является одной из задач государства.

Ранее в Госдуме предложили повысить маткапитал на детей участников спецоперации на Украине.

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