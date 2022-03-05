В Госдуме предложили повысить маткапитал на детей участников спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил повысить маткапитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в спецоперации на Украине. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что ежедневно российские солдаты и офицеры в ходе специальной операции на Украине рискуют собственными жизнями в целях освобождения соседнего государства от националистических формирований, а также повышения безопасности своей страны.

«В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

В январе стало известно, что маткапитал и ряд пособий проиндексируют на 8,4%.