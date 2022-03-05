«Ъ»: власти обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного ПО

Короткая ссылка
Российские власти рассматривают возможность отмены уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры России.

По данным издания, рассматривается возможность «в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя».

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — сообщили в Минцифры..

Как уточняется, «освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где сейчас явно нет российских аналогов».

4 марта американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отечественного IT-сектора.

Кроме того, российское правительство ранее предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах.

В 2021 году Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 200 тыс. рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить