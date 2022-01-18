«Ъ»: Минцифры предлагает Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

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Правительство России предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах.
«Ъ»: Минцифры предлагает Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах
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Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с протоколом заседания Минцифры с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года.

По данным источников издания, речь идёт о партии в 50 тыс. локализованных устройств до конца года.

Власти надеются таким образом постепенно вывести российские процессоры на нерегулируемый рынок.

В начале декабря российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений об обязательном требовании о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения (ПО) для оснащения критической инфраструктуры.

Срок выполнения поручений — до 1 июля 2022 года.

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