Путин подписал закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о применении санкций за нарушение основополагающих прав и свобод человека в России для всех иностранцев и лиц без гражданства.

«Федеральным законом устанавливается возможность применения мер санкционного характера... ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, а не только к гражданам США, как это предусмотрено действующей редакцией указанных статей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что нарушителям могут закрыть въезд в Россию, наложить арест на финансовые и иные активы, а также ввести запрет на распоряжение имуществом на российской территории.

Ранее Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.