В Ставропольском крае снимут часть антикоронавирусных мер

В Ставропольском крае планируют снять часть ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров на заседании регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает newstracker.ru.

В частности, отменяется запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.

«Соответствующий нормативный акт скоро будет выпущен. Это не означает, что инфекция побеждена и исчезла. Поэтому методические рекомендации Роспотребнадзора по-прежнему необходимо учитывать и выполнять», — отметил Владимиров.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».