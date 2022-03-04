В Ставропольском крае снимут часть антикоронавирусных мер
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Об этом сообщает newstracker.ru.
В частности, отменяется запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.
«Соответствующий нормативный акт скоро будет выпущен. Это не означает, что инфекция побеждена и исчезла. Поэтому методические рекомендации Роспотребнадзора по-прежнему необходимо учитывать и выполнять», — отметил Владимиров.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».