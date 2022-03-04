Наказание за призывы к участию в несанкционированных митингах может составить до 5 лет тюрьмы

Совет Федерации принял закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооружённых силах России, действия, направленные на дискредитацию использования ВС, а также за призывы к участию в несанкционированных акциях.

Отмечается, что за призывы против использования ВС России гражданину может грозить штраф на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или до трёх лет колонии.

Если призывы к участию в несанкционированной акции повлекли тяжкие последствия — смерть, тяжкий вред здоровью или массовые нарушения общественного порядка, нарушителя могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.