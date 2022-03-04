Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с пандемией

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Надеюсь, что сейчас мы всё-таки попрощаемся с COVID-19. Не знаю, перейдёт ли он в сезонный грипп, но очевидно, что возможности лекарственного обеспечения, технические возможности достаточны для того, чтобы встретиться с новым вызовом», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, это серьёзный и тяжёлый урок, который дал колоссальный опыт.

«Главный урок — мы поняли, что нам всё по зубам и все вместе мы можем справиться», — отметил Сарана.

Он добавил, что нужно много работать и нужны определённые ресурсы, но это возможно.

«У нас есть долг, и медработники его выполняют», — заключил Сарана.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».