Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с пандемией

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Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана прокомментировал ситуацию с пандемией.
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с пандемией
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Надеюсь, что сейчас мы всё-таки попрощаемся с COVID-19. Не знаю, перейдёт ли он в сезонный грипп, но очевидно, что возможности лекарственного обеспечения, технические возможности достаточны для того, чтобы встретиться с новым вызовом», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, это серьёзный и тяжёлый урок, который дал колоссальный опыт.

«Главный урок — мы поняли, что нам всё по зубам и все вместе мы можем справиться», — отметил Сарана.

Он добавил, что нужно много работать и нужны определённые ресурсы, но это возможно.

«У нас есть долг, и медработники его выполняют», — заключил Сарана.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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