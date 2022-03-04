В подмосковных медцентрах заменили более 160 лифтов в 2021 году

В Московской области 161 лифт в медицинских центрах заменили с начала прошлого года. В это вложили более 617,5 млн рублей.

«С начала прошлого года мы заменили 161 лифт более чем в 70 объектах здравоохранения», — приводит телеканал «360» слова первого заместителя председателя областного правительства Светланы Стригунковой.

Она добавила, что в этом году отремонтируют ещё 39 лифтов в больницах и поликлиниках Подмосковья.

Как ранее сообщала НСН, четыре производителя лифтов, работающие в Москве, выпустили почти 15 тыс. подъёмников в 2021 году.