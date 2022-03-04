В МВД сообщили о сокращении количества грабежей в Московской области
- РИА Новости
«Комплексный подход к борьбе с преступностью позволил сохранить тенденцию к сокращению общего количества преступлений и отдельных наиболее опасных видов», — цитирует телеканал «360» Паукова.
По его словам, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в 2021 году стало на 15,7% меньше, грабежей — на 14,9%, разбоев — на 11,1%.
Пауков также отметил, что сократилось и количество краж.
Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали 5,7 тыс. преступлений в январе 2022 года.