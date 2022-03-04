В МВД сообщили о сокращении количества грабежей в Московской области

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Доля зарегистрированных в Подмосковье преступлений сократилась. Об этом рассказал начальник главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков.
В МВД сообщили о сокращении количества грабежей в Московской области
  • РИА Новости

«Комплексный подход к борьбе с преступностью позволил сохранить тенденцию к сокращению общего количества преступлений и отдельных наиболее опасных видов», — цитирует телеканал «360» Паукова.

По его словам, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в 2021 году стало на 15,7% меньше, грабежей — на 14,9%, разбоев — на 11,1%.

Пауков также отметил, что сократилось и количество краж. 

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали 5,7 тыс. преступлений в январе 2022 года.

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