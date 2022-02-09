В Подмосковье зарегистрировали 5,7 тысячи преступлений в январе

В Московской области зарегистрировали 5,7 тыс. преступлений в январе 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя Главного управления региональной безопасности региона Романа Каратаева.

Преступлений в общественных местах стало меньше на 18%, грабежей — на 9,8%.

Количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 4,6%.

«В январе при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» в Подмосковье было раскрыто 112 преступлений», — отметил Каратаев.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму зафиксировали снижение преступности более чем на 4% в 2021 году.