В Минздраве прокомментировали задержку поставок лекарств в России

Минздрав России получает отдельные сигналы о задержках поставок лекарств, что связано с логистическими проблемами, а не отказами заводов. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Фисенко.

«У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода», — цитирует ТАСС Фисенко.

По его словам, «из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки».

Ранее фонд «Круг добра» сообщил, что иностранные поставщики лекарств не отказываются от исполнения обязательств в связи с ограничительными мерами ряда стран в отношении России.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил о возможном росте цен на лекарства в России до 25% из-за санкций.