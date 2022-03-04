В Минздраве прокомментировали задержку поставок лекарств в России

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Минздрав России получает отдельные сигналы о задержках поставок лекарств, что связано с логистическими проблемами, а не отказами заводов. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Фисенко.
В Минздраве прокомментировали задержку поставок лекарств в России
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«У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода», — цитирует ТАСС Фисенко.

По его словам, «из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки».

Ранее фонд «Круг добра» сообщил, что иностранные поставщики лекарств не отказываются от исполнения обязательств в связи с ограничительными мерами ряда стран в отношении России.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил о возможном росте цен на лекарства в России до 25% из-за санкций.

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