Аналитик Беспалов допустил рост цен на лекарства в России до 25% из-за санкций

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил о возможном росте цен на лекарства в России до 25% из-за санкций.

«Сейчас речь идёт о росте цен на 15—25%», — приводит его слова РИА Новости.

Беспалов отметил, что рост цен не затронет группу жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством.

«Но ограничение цен, с другой стороны, может грозить дефицитом. Тут может наступить момент, когда ценник всё же придётся корректировать. Когда мы говорим о росте цен на 15—25%, то подразумеваем, что за счёт повышения цен на препараты, не входящие в ЖНВЛП, возможно компенсировать по крайней мере на первых порах падение доходов от реализации регулируемого ассортимента», — заключил он.

Ранее фонд «Круг добра» сообщил, что иностранные поставщики лекарств не отказываются от исполнения обязательств в связи с ограничительными мерами ряда стран в отношении России.