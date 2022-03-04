Власти ЯНАО предоставят переселенцам из Донбасса жильё из манёвренного фонда

Администрация города Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ) предоставит временное жильё для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Семьи беженцев заселят в квартиры манёвренного фонда.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на местные власти.

«Город Губкинский готов принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР и временно предоставить им жильё. Для семей, которые приедут в город, будут подготовлены к временному размещению комнаты в квартирах манёвренного фонда», — сообщили в администрации города.

Уточняется, что данный фонд может вместить 51 человека.

Наряду с этим в Московской области эвакуированным из Донбасса жителям помогают найти работу. Так, в пунктах временного размещения проведут ярмарки вакансий, передаёт телеканал «360».

«В эти дни на базе лагерей, где сейчас живут беженцы, будут находиться представители разных компаний — им требуются кадры», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Ранее в партии «Единая Россия» рассказали о работе по оказанию помощи беженцам из Донбасса.