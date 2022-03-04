Психолог Николаева назвала способы справиться с тревожностью

Эксперт и психолог сервиса «СберУслуги» Анастасия Николаева рассказала, как справиться с чувством тревожности, а также избежать стресса и эмоционального выгорания.

В частности, в беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала ограничить количество поступающей информации, особенно перед сном.

Также она порекомендовала освоить практики правильного дыхания.

«Осознанное дыхание позволит избавиться от лишнего стресса, замедлить сердцебиение, если мы злимся или испытываем тревогу, и успокоиться. Попробуйте освоить различные дыхательные техники, например, дыхание на четыре такта, которое работает по формуле «вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания», где каждый из этапов должен длиться четыре секунды», — объяснила Николаева.

В моменты тревожности можно фиксировать внимание на том, что приносило удовольствие в течение дня. Это поможет вернуть чувство контроля, заверила эксперт.

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