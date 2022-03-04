Более 130 рейсов задержано или отменено утром в аэропортах Москвы

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Более 130 рейсов задержано или отменено утром 4 марта в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 07:47 мск, в аэропорту Внуково шесть рейсов задержано, 54 отменено, в Домодедове девять рейсов задержано, восемь отменено, в Шереметьеве 12 рейсов задержано, 50 отменено.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолётов.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о закрытии США воздушного пространства для всех российских самолётов.

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