Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса не закончится в ближайшие годы
«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — цитирует Тимакова РИА Новости.
По его словам, показатели заболеваемости будут как увеличиваться, так и снижаться, но это не будет означать, что пандемия закончилась.
Ранее Тимаков заявил о вероятности нового роста заболеваемости COVID-19 в России.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.