Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса не закончится в ближайшие годы

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что окончания пандемии коронавируса не произойдёт в ближайшие годы.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — цитирует Тимакова РИА Новости.

По его словам, показатели заболеваемости будут как увеличиваться, так и снижаться, но это не будет означать, что пандемия закончилась.

Ранее Тимаков заявил о вероятности нового роста заболеваемости COVID-19 в России.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.