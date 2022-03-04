Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса не закончится в ближайшие годы

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что окончания пандемии коронавируса не произойдёт в ближайшие годы.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — цитирует Тимакова РИА Новости.

По его словам, показатели заболеваемости будут как увеличиваться, так и снижаться, но это не будет означать, что пандемия закончилась.

Ранее Тимаков заявил о вероятности нового роста заболеваемости COVID-19 в России.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

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