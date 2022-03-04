Инфекционист Тимаков заявил о возможности нового роста заболеваемости COVID-19 в России
«У нас могут быть и новые подъёмы заболеваемости», — цитирует Тимакова РИА Новости.
По его словам, рост заболеваемости возможен в условиях снижения показателей коллективного иммунитета или появления новых мутаций вируса.
В свою очередь, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал управляемой ситуацию с COVID-19 в России.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».