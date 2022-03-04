Академик РАН Онищенко назвал управляемой ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России стала управляемой, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Эпидемический процесс спадает, потому что образовался популяционный иммунитет, и природа нам на последнем этапе помогла. Сезон играет определённую роль, учитывая, что погода способствует тому, чтобы люди меньше простывали, меньше болели, меньше находились в скученном состоянии и друг друга заражали. Мы говорим, что сегодня процесс из пандемического переходит в такой управляемый процесс», — цитирует Онищенко ТАСС.

По его словам, противоэпидемические мероприятия в России необходимо проводить точечно и предметно.

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