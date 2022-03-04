Корабли Тихоокеанского флота провели учения с самолётами Ил-38 и Ил-38Н в Охотском море

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл в Охотском море учения с противолодочными самолётами Ил-38 и Ил-38Н. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Экипажи боевых кораблей и противолодочных самолётов морской авиации ТОФ провели тренировки по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника», — приводит сообщение ТАСС.

Лётчики на учениях отработали постановку с воздуха условных минных заграждений.

Всего в учениях в Охотском море задействованы экипажи более 20 кораблей ТОФ.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках плановых учений провёл в Авачинском заливе артиллерийские стрельбы по береговым целям.

В местах базирования кораблей Балтийского флота ВМФ России прошли плановые учения экипажей по обеспечению живучести кораблей при возникновении различных боевых и аварийных ситуаций.

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