Экипажи судов Балтфлота прошли учения по обеспечению живучести кораблей

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В местах базирования кораблей Балтийского флота ВМФ России прошли плановые учения экипажей по обеспечению живучести кораблей при возникновении различных боевых и аварийных ситуаций.
Экипажи судов Балтфлота прошли учения по обеспечению живучести кораблей
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

В ходе специальных учений военные моряки выполнили задачи по локализации и тушению пожаров в корабельных помещениях, по заделке пробоин в корпусе.

«На тренировках по тушению пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарных, проверить наличие возгорания, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания», — говорится в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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