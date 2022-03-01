Экипажи судов Балтфлота прошли учения по обеспечению живучести кораблей
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
В ходе специальных учений военные моряки выполнили задачи по локализации и тушению пожаров в корабельных помещениях, по заделке пробоин в корпусе.
«На тренировках по тушению пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарных, проверить наличие возгорания, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания», — говорится в сообщении.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.