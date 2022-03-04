«Известия»: кабмин России может продлить сертификаты лётной годности иностранных самолётов

Правительство России на фоне санкций рассматривает возможность продления сертификатов лётной годности иностранных самолётов на срок до 1 сентября. Об этом сообщают «Известия».

«Проект нацелен на поддержание лётной годности иностранных судов, которые останутся у наших авиакомпаний», — приводят «Известия» слова собеседника агентства.

По его словам, часть иностранных самолётов может остаться в России в случае их национализации, другие продолжат выполнять полёты из-за их принадлежности отечественным лизингодателям.

На настоящий момент российские перевозчики эксплуатируют около 980 пассажирских лайнеров, большинство из которых составляют Boeing и Airbus.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках нового пакета санкций введёт запрет на продажу самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

Корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.