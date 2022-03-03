В Москве расширили список специальностей для получения почётных статусов медсестёр и медбратьев

Короткая ссылка
В российской столице расширили список специальностей для получения почётных статусов «московская медсестра» и «московский медбрат».
В Москве расширили список специальностей для получения почётных статусов медсестёр и медбратьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В перечень добавили специализацию «сестринское дело в педиатрии».

«В Москве продолжается приём заявок на получение престижных статусов «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». В конце прошлого года это почётное звание было присвоено первым 19 медсёстрам и одному медицинскому брату. Сейчас мы приняли решение расширить список специальностей для участников данного проекта», — заявила Елена Ефремова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы.

По её словам, всем обладателям почётного статуса в течение пяти лет будет ежемесячно выплачиваться стимулирующая надбавка в размере 7,5 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить