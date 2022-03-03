В Москве расширили список специальностей для получения почётных статусов медсестёр и медбратьев

В российской столице расширили список специальностей для получения почётных статусов «московская медсестра» и «московский медбрат».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В перечень добавили специализацию «сестринское дело в педиатрии».

«В Москве продолжается приём заявок на получение престижных статусов «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». В конце прошлого года это почётное звание было присвоено первым 19 медсёстрам и одному медицинскому брату. Сейчас мы приняли решение расширить список специальностей для участников данного проекта», — заявила Елена Ефремова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы.

По её словам, всем обладателям почётного статуса в течение пяти лет будет ежемесячно выплачиваться стимулирующая надбавка в размере 7,5 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков.