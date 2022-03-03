Юрист Соловьёв назвал преимущества кредитных каникул для россиян

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал законопроект, внесённый в Госдуму, предусматривающий кредитные каникулы до 30 сентября текущего года.

«Кредитные каникулы — одна из оперативных мер поддержки людей и бизнеса в период активного противоправного экономического воздействия западных государств на каждого россиянина в отдельности и экономику государства в целом», — объяснил юрист.

Он добавил, что данная мера — «эффективный способ избежать просрочки платежей в условиях любого форс-мажора».

«Это позволяет снизить финансовую и долговую нагрузку на граждан, избежать штрафов и сохранить положительную кредитную историю», — отметил Соловьёв.

Ранее в Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября.

Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.