Юрист Соловьёв назвал преимущества кредитных каникул для россиян

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал законопроект, внесённый в Госдуму, предусматривающий кредитные каникулы до 30 сентября текущего года.
Юрист Соловьёв назвал преимущества кредитных каникул для россиян
  • РИА Новости

«Кредитные каникулы — одна из оперативных мер поддержки людей и бизнеса в период активного противоправного экономического воздействия западных государств на каждого россиянина в отдельности и экономику государства в целом», — объяснил юрист.

Он добавил, что данная мера — «эффективный способ избежать просрочки платежей в условиях любого форс-мажора».

«Это позволяет снизить финансовую и долговую нагрузку на граждан, избежать штрафов и сохранить положительную кредитную историю», — отметил Соловьёв.

Ранее в Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября.

Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.

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