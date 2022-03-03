В Счётной палате назвали сумму госдолга России в 2021 году

Государственный долг России в 2021 году увеличился на 10,5%, или на 1,981 трлн рублей, что составляет 18,1% от ВВП, сообщается в аналитической записке Счётной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов страны за январь — декабрь прошлого года.

«Государственный долг увеличился на 1981,5 млрд рублей, или на 10,5%, и составил 20 921,8 млрд рублей, или 18,1% ВВП», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что внутренний долг увеличился на 1735,0 млрд рублей, или на 11,8%, и составил 16 486,4 млрд рублей, внешний долг в иностранной валюте — на $2,99 млрд США (на 246,5 млрд рублей).

В ноябре аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин заявил, что в ближайшие годы государственный долг России будет продолжать расти, но рисков для устойчивости бюджета или государственной финансовой системы нет.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил, что государство обладает достаточной подушкой безопасности, для того чтобы реагировать на вызовы.