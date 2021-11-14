В Счётной палате спрогнозировали рост госдолга России

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В ближайшие годы государственный долг России будет продолжать расти, но рисков для устойчивости бюджета или государственной финансовой системы нет, заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.
В Счётной палате спрогнозировали рост госдолга России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растёт. Однако по отношению к ВВП он остаётся небольшим», — сказал он в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что по этому показателю Россия находится в нижней десятке стран мира и глобальный долг к глобальному ВВП на текущий момент составляет около 98%.

«У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%», — пояснил Саватюгин.

По его словам, рост будет обусловлен за счёт внутреннего долга — рублёвых облигаций, которые приобретают чаще местные инвесторы.

«Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться», — заключил аудитор.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил, что государство обладает достаточной подушкой безопасности, для того чтобы реагировать на вызовы. 

Он отметил, что в бюджете зарезервировано 1,1 трлн рублей.

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