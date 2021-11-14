В Счётной палате спрогнозировали рост госдолга России

В ближайшие годы государственный долг России будет продолжать расти, но рисков для устойчивости бюджета или государственной финансовой системы нет, заявил аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.

«Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растёт. Однако по отношению к ВВП он остаётся небольшим», — сказал он в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что по этому показателю Россия находится в нижней десятке стран мира и глобальный долг к глобальному ВВП на текущий момент составляет около 98%.

«У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%», — пояснил Саватюгин.

По его словам, рост будет обусловлен за счёт внутреннего долга — рублёвых облигаций, которые приобретают чаще местные инвесторы.

«Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться», — заключил аудитор.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил, что государство обладает достаточной подушкой безопасности, для того чтобы реагировать на вызовы.

Он отметил, что в бюджете зарезервировано 1,1 трлн рублей.