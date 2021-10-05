Кудрин рассказал о подушке безопасности в бюджете России
«Бюджет имеет достаточную подушку безопасности для того, чтобы реагировать на любые события, связанные с пандемией, вызовами времени», — приводит ТАСС слова Кудрина на выступлении в Совете Федерации.
По его словам, несмотря на то что госдолг в ближайшее время будет расти, он останется в безопасной зоне.
Он отметил, что в бюджете зарезервировано 1,1 трлн рублей.
Ранее председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал, какие предложения Совета Федерации учли при разработке бюджета на 2022—2024 годы.