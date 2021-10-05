Кудрин рассказал о подушке безопасности в бюджете России

Бюджет России имеет достаточную подушку безопасности, для того чтобы реагировать на вызовы, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Бюджет имеет достаточную подушку безопасности для того, чтобы реагировать на любые события, связанные с пандемией, вызовами времени», — приводит ТАСС слова Кудрина на выступлении в Совете Федерации.

По его словам, несмотря на то что госдолг в ближайшее время будет расти, он останется в безопасной зоне.

Он отметил, что в бюджете зарезервировано 1,1 трлн рублей.

Ранее председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал, какие предложения Совета Федерации учли при разработке бюджета на 2022—2024 годы.