Сенатор Артамонов прокомментировал проект бюджета России на 2022—2024 годы

Председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал, какие предложения Совета Федерации учли при разработке бюджета на 2022—2024 годы.

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой» накануне парламентских слушаний проекта бюджета в Совете Федерации, которые пройдут 5 октября. Сенатор отметил, что законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны. Его главная направленность — решение задач роста благополучия граждан и повышение потенциала развития экономики.

По его словам, софинансирование расходов регионов на капремонт автодорог, а также искусственных дорожных сооружений предложено вести за счёт акцизов на нефтепродукты, производимые в России.

Также при формировании проекта бюджета кабмин принял в расчёт позицию по вопросам оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон и расходам регионов на капремонт зданий общеобразовательных организаций.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.