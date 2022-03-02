Директор по развитию бизнеса Сухоставец рассказал, как бороться с выгоранием на работе

Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец рассказал, как бороться с выгоранием на работе.

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что это не обычная усталость, которую можно решить отпуском. В некоторых случаях эмоциональное выгорание лечится медикаментозно под руководством врачей.

В случае решения о смене деятельности рекомендуется искать новое место работы до подачи заявления об увольнении.

«Ещё хорошим вариантом для переходного периода будет фриланс. Необязательно сразу идти в наём, особенно после выгорания. Поищите разовые задачи и проекты на платформах по вашей специальности или в той сфере, в которой хотели бы продолжить карьерный путь», — советует Сухоставец.

По его словам, это позволит не потерять в доходе и освободить время для того, чтобы получше разобраться в себе и найти подходящее место.

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