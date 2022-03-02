В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 25,6% за неделю.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель превышает эпидемиологический порог на 22%, причём за счёт взрослого населения. Среди детей до 14 лет эпидпорог не превышен.

Также стало известно, что в Удмуртии за неделю с 21 по 27 февраля ОРВИ заболели 5059 жителей, в том числе 1963 ребёнка, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

На минувшей неделе на карантин по ОРВИ закрыли одну школу в Балезинском районе и два детсада в Балезинском и Ярском районах.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.

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