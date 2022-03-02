В Ленобласти зафиксировали 672 случая COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 672 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 1204 человека.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 171 101. Вылечились 120 555 жителей.

Также стало известно, что в Тюменской области граждане с антителами к коронавирусу исключены из списка тех, кто подлежит обязательной вакцинации, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Требование не распространяется и на тех, кто имеет медицинские противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, что подтверждается соответствующим документом.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.